به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در مرحله سرشماری اینترنتی، برای افرادی که اطلاعاتشان در سامانه‌های پایه بصورت ناقص یا مغایر ثبت شده است و یا کد پستی ندارند، پیامک ارسال می‌شود.

عادل جاسمی افزود: در این مرحله سرپرستان خانوار می‌توانند با ورود به درگاه اینترنتی دولت من، اطلاعات خانواده خود را تکمیل و ثبت کنند.

وی گفت: در سرشماری اینترنتی سئوالاتی در زمینه اقامت، سن و وضعیت تاهل پرسیده می‌شود.

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وی افزود: سرشماری حضوری نفوس و مسکن نیز از دوم آبان آغاز می‌شود و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد.

قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن بیشتر اطلاعات خانوار‌ها از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و پایگاه‌های داده مرتبط با آنها دریافت می‌شود و به همین علت ماموران سرشماری تنها به درب منازل ۵ درصد از خانوار‌های استان مراجعه می‌کنند.

در هرمزگان ۶۷۰ هزار خانوار زندگی می‌کنند.