ساختمان اداری منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر سه‌شنبه در آیینی با حضور حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و ارسلان زارع، استاندار بوشهر به بهره‌برداری رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و با بیان اینکه از سال ۱۳۹۲ در حوزه مناطق آزاد کشور مسئولیت داشته است، گفت: بوشهر این سعادت را دارد که گوشه‌ای از سرزمین فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ هرچند بسیاری از استان‌های کشور از نعمت‌های بی‌نهایت خداوند بهره‌مندند، اما برخی فرصت‌ها واقعاً کمیاب هستند.

حسین فروزان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان بوشهر تصریح کرد: بوشهر گوشه‌ای از سرزمین فرصت‌های طلایی است؛ اگرچه بسیاری از استان‌های کشور از نعمت‌های الهی بهره‌مند هستند، اما برخی ظرفیت‌ها در این استان واقعاً کمیاب و بی‌نظیر است. وجود دکتر زارع به عنوان استاندار و آقای اسلامی‌راد به عنوان مدیرعامل، شرایط بسیار مطلوبی را برای پیشبرد امور فراهم کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با تأکید بر اینکه به آینده این منطقه بسیار امیدوار است، افزود: استان بوشهر به‌ویژه سواحل خلیج فارس، از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ به طوری که اگر این سواحل در اختیار کشور‌های دیگر بود، بهره‌برداری‌های بسیار گسترده‌ای از آن صورت می‌گرفت.

مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر نیز از تحول دیجیتال در فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در مدیریت منطقه خبر داد و با ابراز خرسندی از روند توسعه در استان بوشهر، اظهار داشت: افتتاح منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، هدیه‌ای است که مردم شریف بوشهر پس از بیش از ۷۰ سال مستحق آن بودند.

فردین اسلامی‌راد با تأکید بر اهمیت حمایت‌های استاندار بوشهر، وی را یکی از فرزندان دلسوز استان دانست که با اقدامات خود، فرصت‌های بی‌نظیری را برای مردم فراهم کرده است.

مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر با اشاره به راهبرد جدید این منطقه برای جذب سرمایه‌گذار، گفت: ما مبنای فعالیت‌های منطقه آزاد خود را بر اساس مدل «منطقه آزاد هوشمند» قرار داده‌ایم. در همین راستا، با ورود به این مرحله، از فناوری هوش مصنوعی به عنوان دستیار هوشمند منطقه استفاده می‌کنیم.

وی از راه‌اندازی کلینیک هوشمند سرمایه‌گذاری خبر داد و بیان کرد: با هدف تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کلینیک هوشمند سرمایه‌گذاری در این منطقه راه‌اندازی می‌شود تا به‌عنوان الگویی برای سایر مناطق آزاد کشور مورد استفاده قرار گیرد.

اسلامی‌راد با بیان اینکه تمامی قوانین و مقررات مناطق آزاد در این دستیار هوشمند گنجانده شده است، افزود: این فناوری علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های قانونی، به‌عنوان یک کلید دیجیتال برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.

وی با پیش‌بینی آینده‌ای روشن برای این فناوری، گفت: امیدواریم در کمتر از یک سال، این دستیار به یک «کلینیک سرمایه‌گذاری دیجیتال هوشمند» تبدیل شود که در سطح کشور پیشرو خواهد بود.