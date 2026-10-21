به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم والیبال سپاهان مقابل استقلال مشهد در چارچوب هفته نخست سوپر لیگ والیبال کشور، به دلیل حضور نیافتن تیم استقلال در زمین مسابقه، لغو شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که، اعضای تیم والیبال استقلال در اصفهان حضور پیدا کرده و حتی پیش از شروع مسابقه در رختکن‌های سالن محل برگزاری بازی حاضر بودند.

گفته می‌شود تیم استقلال به دلیل مشکلات مالی و نداشتن پرداخت به اعضای تیم، از حضور در این مسابقه سر باز زدند.