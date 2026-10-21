

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی با اشاره به لزوم عرضه نان بر اساس وزن اظهار داشت: نان باید به‌صورت وزنی به مردم عرضه شود و وزن چانه نان نیز مشخص باشد. بر این اساس، وزن یک چانه نان 650 گرم عنوان شده است.



وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید پیش از ابلاغ، بررسی‌های لازم را درباره کیفیت نان و وضعیت تولید انجام دهد تا نانوایی‌ها نان با کیفیت و و بدون خمیر شدن به مردم تحویل دهند.



رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در اجرای این طرح افزود: وزارت کشور به‌عنوان متولی این حوزه، عرضه وزنی نان را به‌صورت رسمی ابلاغ خواهد کرد و قرار است این ابلاغ تا اوایل آبان‌ماه انجام شود.



نوده فراهانی درباره قیمت‌گذاری نان اظهار کرد: قیمت نان در کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس و متولیان این حوزه مشخص شده است در همین راستا شفافیت در عرضه نان و نحوه فروش وزنی اطلاع رسانی خواهد شد.



وی بیان داشت: در این شیوه، قیمت نان بر اساس وزن آن محاسبه می‌شود و مشتریان می‌توانند نان را بر اساس وزن و نه تعداد خریداری کنند از این رو بر اساس جزئیات مطرح‌شده برای اجرای این طرح، تجهیز نانوایی‌ها به ترازوهای دیجیتال و نصب اطلاعات مربوط به وزن و قیمت نان در معرض دید مشتریان از جمله الزامات پیش‌بینی‌شده است.



رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اجرای طرح نان به صورت وزنی منجر به کاهش زمینه‌های کم‌فروشی و افزایش شفافیت در عرضه نان می شود گفت: طرح فروش وزنی در مرحله نخست برای نان سنگک و نانوایی‌های دولتی اجرا خواهد شد و در مراحل بعدی، سایر انواع نان را نیز در بر خواهد گرفت.