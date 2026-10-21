شرکت‌کنندگان در دویست‌وسی‌وچهارمین اجتماع شبانه، سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل بی‌ثباتی اقتصادی در جهان دانستند و بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و رسیدگی به مشکلات معیشتی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکت‌کنندگان در دویست‌وسی‌وچهارمین اجتماع شبانه با اشاره به پیامد‌های اقتصادی جنگ و نوسانات قیمت نفت در بازار‌های جهانی، تصریح کردند که سیاست‌های خصمانه و جنگ‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مهم‌ترین عامل تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات معیشتی در جوامع مختلف است.

آنان با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم حضور آگاهانه مردم در صحنه، انسجام و اتحاد ملی را مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر توطئه‌های دشمنان خواندند و توجه ویژه به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی را از ضرورت‌های اصلی عبور از شرایط کنونی برشمردند.