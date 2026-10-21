فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام کلاهبرداری و کشف یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق ۶۰۰ سی‌سی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت: در پی وصول گزارش‌ها و شکایات متعدد از چندین استان و شهرستان مبنی بر کلاهبرداری توسط فردی تحت تعقیب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و در یک عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود ادامه داد: در جریان این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق با حجم موتور ۶۰۰ سی‌سی کشف و توقیف شد. بررسی‌های اولیه نشان داد این موتورسیکلت در ارتباط با پرونده کلاهبرداری و از طریق یکی از سایت‌های واسط، به ارزش هشت میلیارد ریال از فردی در یکی دیگر از استان‌های کشور خریداری شده، اما وجه معامله به فروشنده پرداخت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از انجام اقدامات قانونی اولیه، برای سیر مراحل قضائی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

سرهنگ داداشی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی افزود: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، با قاطعیت با جرائم و اقدامات مجرمانه برخورد و صیانت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت پایدار جامعه را با جدیت دنبال می‌کند.