رئیس مرکز آمار ایران از آغاز مرحله جدید سرشماری با ارسال پیامک به خانوار‌های منتخب خبر داد و گفت: اطلاعات موردنیاز در این مرحله عمدتاً شامل مشخصات خانوار و کد پستی است و افراد مشمول باید در مهلت ۱۰ روزه، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

رئیس مرکز آمار ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به ورود فرآیند سرشماری به مرحله جدید اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، فرآیند سرشماری وارد مرحله بعدی شده است. در این مرحله، برخی اطلاعاتی که پیش‌تر دریافت شده‌اند، در مواردی که نیاز به راستی‌آزمایی یا تکمیل داده‌های ناقص وجود دارد، دوباره بررسی می‌شوند.

غلامرضا گودرزی افزود: خانوار‌هایی که برای تکمیل یا اصلاح اطلاعات انتخاب شده‌اند، بر اساس پیامک ارسالی از این موضوع مطلع خواهند شد. مرکز آمار تلاش می‌کند این فرآیند با کمترین مزاحمت برای مردم انجام شود و اطلاعات موردنیاز نیز صرفاً به داده‌های ضروری برای اجرای سرشماری محدود است، نه همه اطلاعات خانوار.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه اطلاعات موردنیاز از قبل مشخص شده و سامانه مربوط به این فرآیند نیز آماده شده است، گفت: اطلاعات موردنیاز عمدتاً به مشخصات خانوار و کد پستی مربوط می‌شود. این اطلاعات از طریق سامانه‌های مختلف، از جمله سامانه املاک و اسکان و اطلاعات شرکت ملی پست، بررسی و تکمیل خواهد شد.

غلامرضا گودرزی ادامه داد: پس از ارسال پیامک، افراد مشمول ۱۰ روز فرصت دارند اطلاعات موردنیاز را ارائه کنند. با این حال، از مردم درخواست می‌کنیم تکمیل اطلاعات را به روز‌های پایانی موکول نکنند و در همان روز‌های ابتدایی برای انجام این کار اقدام کنند. پیامک‌ها نیز بر اساس کد ملی افراد منتخب و مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده ارسال خواهد شد.

وی درباره نحوه تشخیص پیامک‌های رسمی سرشماری هشدار داد: سرشماره پیامک‌های رسمی مرکز آمار مشخص است و این پیامک‌ها هیچ لینکی ندارند؛ بلکه از مخاطبان دعوت می‌کنند برای تکمیل اطلاعات به سامانه مربوط مراجعه کنند. بنابراین، هر پیامکی که با عنوان سرشماری ارسال شود و حاوی لینک باشد، نباید به‌عنوان پیامک رسمی مرکز آمار تلقی شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت سرشماری در نظام تصمیم‌گیری کشور تصریح کرد: یکی از نیاز‌های اساسی تصمیم‌گیران کشور، دسترسی به داده‌های دقیق و قابل اتکاست تا تصمیم‌ها بر مبنای اطلاعات معتبر اتخاذ شوند. سرشماری ثبتی‌مبنا گام نخست برای حرکت به سمت شکل‌گیری نظام آماری مبتنی بر ثبت اطلاعات است.

گودرزی افزود: در نظام آماری مبتنی بر ثبت، اطلاعات موردنیاز از پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مختلف گردآوری و در چارچوب مشخصی تجمیع می‌شود. سرشماری ثبتی‌مبنا یکی از ارکان این نظام آماری است و نباید آن را با کل نظام آماری مبتنی بر ثبت یکسان دانست؛ زیرا این نظام از اجزای مختلفی تشکیل شده که هرکدام اطلاعات و کارکرد مشخصی دارند.

وی تأکید کرد: حرکت به سمت نظام آماری مبتنی بر ثبت می‌تواند در سال‌های آینده به بهبود کیفیت داده‌ها، افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها و تقویت حکمرانی مبتنی بر داده کمک کند. فراهم شدن اطلاعات دقیق و به‌روز، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای کشور را نیز ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین درباره نحوه انتخاب خانوار‌های مشمول این مرحله توضیح داد: انتخاب افراد بر اساس اصول علمی آمار و روش‌های نمونه‌گیری انجام شده است. بنابراین، انتخاب یک خانوار به معنای وجود مشکل یا نقص خاصی در اطلاعات آن خانوار نیست؛ بلکه انتخاب‌ها بر اساس ملاحظات علمی و احتمالات آماری صورت گرفته است.

گودرزی با تأکید بر اینکه در اجرای این فرآیند، اصول علمی آمار و نمونه‌گیری مبنای عمل قرار گرفته است، از مردم خواست در صورت دریافت پیامک رسمی و قرار گرفتن در گروه خانوار‌های منتخب، برای تکمیل اطلاعات همکاری کنند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و استانداران در اجرای این طرح گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مختلف و همکاران استانی در حال انجام است تا این فرآیند به‌خوبی پیش برود. همچنین اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی درباره جزئیات سرشماری و نحوه مشارکت مردم در ادامه انجام خواهد شد.