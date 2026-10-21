سخنگوی وزارت بهداشت یمن گفت:تشدید تنش دشمن سعودی با بمباران فرودگاه صنعا آغاز شد، استان تعز بیشترین شهدا و زخمی‌ها را داشته و صعده رتبه دوم و الجوف رتبه سوم را دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش شبکه المسیره، سخنگوی وزارت بهداشت یمن (صنعا) گفت:تشدید تنش دشمن سعودی با بمباران فرودگاه صنعا آغاز شد و با گام‌های تحریک آمیز ادامه یافت و با مرحله آتش بس و کاهش تنش پایان یافت.

انیس الاصبحی تاکید کرد: با وجود پافشاری دشمن بر ادامه محاصره فرودگاه‌ها و ایجاد اختلال در سازوکار‌های بشردوستانه ضرورت دارد نیرو‌های مسلح به وظایف خود عمل کنند.

وی تصریح کرد: رهبر (جنبش انصارالله یمن) پیش از تشدید تنش دشمن، پایان محاصره و رسیدگی به پرونده‌های بشردوستانه و پیامد‌های آن را خواستار شد.

الاصبحی افزود: استان تعز بیشترین شهدا و زخمی‌ها را داشته و صعده رتبه دوم و الجوف رتبه سوم را دارد. شمار شهدا و زخمی‌ها تا امروز به ۵۶۲ نفر رسید (۱۵۵ شهید و ۴۰۷ زخمی) که ۳۳ درصد آن مربوط به تعز است.

وی خاطر نشان کرد: دشمن سعودی یکشنبه گذشته خانه‌ای را در سحار در صعده هدف قرار داد؛ جنایتی آشکار که به شهادت ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر انجامید که بیشترشان زنان و کودکان بودند.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: دشمن روز گذشته ماهیگیران را در ساحل ذباب هدف قرار داد که به شهادت ۸ نفر در یک تنش خطرناک انجامید.

وی افزود: دشمن در منطقه النشمه در شهر المعافر نیز با هدف قرار دادن یک خانه امن مرتکب جنایت شد که به زخمی شدن یک مادر و سه فرزندش منجر شد.

الاصبحی با اشاره به اینکه دشمن در دو روز گذشته جنایت‌هایی را مرتکب شد که ۱۱۷ شهید و زخمی بر جای گذاشت گفت: از سوم سپتامبر تا ۱۸ اکتبر ۴۱ نفر در تعز و ۳۶ نفر در صعده و ۲۰ نفر در الجوف و ۱۸ نفر در ذمار به شهادت رسیدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جنایت‌های مداوم دشمن نقض آشکار همه کنوانسیون‌های بین المللی و بشردوستانه است.