به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره رقابت‌های پارا آسیایی ناگویای ژاپن علیرضا مختاری هِمامی در پرتاب وزنه مردان کلاس F۵۳ با ثبت رکورد ۸ متر و ۹ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از هند، قزاقستان، عمان و چین تایپه بعد از نماینده هند در جایگاه دوم قرار گرفت و نشان نقره را از آن خود کرد.

مختاری به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۷.۸۵، ۸.۰۱، ۷.۶۹، ۷.۵۳، ۷.۵۰ و ۸.۰۹ سانتی‌متر شده بود.

علیرضا مختاری همامی قهرمان ارزنده ورزش ایران دیروز در رقابت‌های پرتاب دیسک این مسابقات هم صاحب نشان برنز شده بود.

ورزشکار هندی با رکورد ۸.۱۶ سانتی‌متر قهرمان شد و نماینده قزاقستان با ۶.۶۸ بر سکوی سوم ایستاد.