فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از شناسایی و دستگیری باند سه‌نفره سارقان اماکن خصوصی در بخش رودهن خبر داد که در جریان تحقیقات به ارتکاب ۱۳ مورد سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی ملکی از شناسایی و دستگیری باند سه‌نفره سارقان اماکن خصوصی در دماوند و کشف اموال مسروقه خبر داد و گفت: اعضای این باند به ۱۳ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

ملکی با اشاره به آغاز تحقیقات در پی وقوع سرقت‌هایی از اماکن خصوصی اظهار کرد: پس از ثبت گزارش‌های مربوط به این سرقت‌ها، مأموران انتظامی بخش رودهن رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار دادند و با انجام اقدامات پلیسی، هویت متهمان را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام تحقیقات لازم، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و در عملیاتی، هر سه نفر را به همراه اموال مسروقه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند بیان کرد: متهمان در جریان تحقیقات انجام‌شده، به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

ملکی خاطر گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه اموال کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.