نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تاکید بر نقش راهبردی ورزش در پیشرفت کشور گفت: ایران قوی، به ورزش قوی نیاز دارد؛ چرا که میدان رقابت‌های ورزشی، فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها، فرهنگ و هویت ایرانی در برابر جهانیان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با مسئولان ورزش و جوانان استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با بیان اینکه ورزش دیگر صرفا عرصه تفریح و رقابت نیست، افزود: این پدیده با ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود می‌تواند به تقویت قدرت ملی و معرفی ارزش‌های ایران به دیگر ملت‌ها کمک کند.