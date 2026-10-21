محلات؛ قطب بی‌رقیب تولید سنگ تراورتن در خاورمیانه و جهان

شهرستان محلات استان مرکزی علاوه بر جایگاه ویژه در تولید گل و گیاه و ماهیان زینتی، با داشتن ذخایر غنی و منحصر‌به‌فرد، به‌عنوان قطب تولید سنگ تراورتن در خاورمیانه شناخته می‌شود و سهم قابل‌توجهی از بازار‌های جهانی را به خود اختصاص داده است.