محلات؛ قطب بیرقیب تولید سنگ تراورتن در خاورمیانه و جهان
شهرستان محلات استان مرکزی علاوه بر جایگاه ویژه در تولید گل و گیاه و ماهیان زینتی، با داشتن ذخایر غنی و منحصربهفرد، بهعنوان قطب تولید سنگ تراورتن در خاورمیانه شناخته میشود و سهم قابلتوجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
از مجموع ۱۱۵ معدن فعال سنگ تزئینی در شهرستان محلات، سالانه دو میلیون تن سنگ استخراج میشود که بخش عمدهای از آن بهصورت سنگ خام به کشورهای اروپایی، آسیایی و حاشیه خلیج فارس صادر میگردد.
این شهرستان با تأمین ۶۰ درصد سنگ تراورتن کشور و ۸ درصد از سنگ تراورتن جهان، نقش مهمی در اقتصاد معدنی و ارزآوری کشور ایفا میکند و کیفیت محصولات استخراجشده از معادن آن در سطح بینالمللی کمنظیر است.