حامد حق شناس، تکواندو کار اصفهانی در رقابت‌های پاراآسیایی ژاپن نشان طلا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در روز پایانی رقابت‌های پارتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن حامد حق شناس تکواندو کار اصفهانی نشان خوشرنگ طلا را بر گردن آویخت.

در دیدار نهایی وزن ۸۰+ کیلوگرم پارا تکواندو مردان کلاس k ۴۴، حامد حق‌شناس ۲-۰ برابر عمرجان مویدینوف از ازبکستان با نتایج ۶-۲ و ۱۲-۶ به برتری رسید و به نشان طلا دست یافت.

حق شناس در این مسابقات یک راند را هم واگذار نکرد و با اقتدار تمام قهرمان شد.