تیم ملی پاراتکواندو کشورمان در بازی های پاراآسیایی ناگویا، با کسب ۱۱ نشان طلا، نقره و برنز، عنوان قهرمانی را از آنِ خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های پاراتکواندو در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، دوشنبه ۲۷ مهر با حضور ۸۳ ورزشکار از ۱۸ کشور آغاز شد. در نهایت، تیم ملی ایران با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و ۶ مدال برنز، بالاتر از همه تیم‌ها در جایگاه نخست ایستاد.

چین با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز در جایگاه دوم و مغولستان با دو طلا و یک برنز در رتبه سوم قرار گرفتند.

در این رقابت‌ها، امیرمحمد حقیقت‌شناس، آیلار جامی، علیرضا بخت و حامد حق‌شناس چهار مدال طلا را به دست آوردند. زهرا رحیمی یک مدال نقره و پریماه تورانی، محمدطا‌ها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی هر کدام یک مدال برنز کسب کردند.

رومینا چمسورکی و رزا ابراهیمی نیز در این دوره از رقابت‌ها موفق به کسب مدال نشدند.