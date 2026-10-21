معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد تا پایان امشب واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمت‌الله سلیمانی، با اعلام این خبر گفت: حقوق مهرماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و گروه مدیریت بازنشستگان فولاد تا پایان امشب چهارشنبه ۲۹ مهر ماه پرداخت می‌شود.

وی افزود: پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و بانک عامل و با تلاش همکاران مالی صندوق آغاز شده و تا پایان امشب ادامه خواهد داشت.