وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: بسترسازی، ایجاد پارک، دادن دفتر کار، معافیت مالیاتی و تسهیلات با دولت است،خلاقیت و نوآوری باید با دانشجو باشد.

خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌های فناور و پارک‌های علم و فناوری

خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌های فناور و پارک‌های علم و فناوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حسین سیمایی‌صراف در جمع دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان تاکید کرد :دانشجویان باید با فکر خلاقیت و نوآوری درشرکت‌های دانش‌بنیان، هسته‌های فناور و پارک‌های علم و فناوری فعال باشند و آموزش و پژوهش خود را به محصول و فناوری تبدیل کنند.

وی افزود: دانشجویان علوم انسانی هم می‌توانند آموخته‌های خود را به محصول تبدیل کنند و استان و شهر کرمان ۲ تا سه پارک دارد و دانشجویان آموزش را به ثروت و حل مسئله کشور تبدیل کنند.

وی با اشاره به مشکلات تحصیل دانشجویان خارجی گفت: تحصیل در غربت زحمت دارد اما ایران پیشینه هزار و ۷۰۰ ساله دانشگاهی دارد و با وجود ۴۷ سال تحریم، رتبه علمی ایران ۱۸ یا ۱۹ در دنیاست که رتبه بزرگی است و ایران ارزان‌ترین مقصد آموزشی دنیاست.

وزیر علوم با اشاره به درخواست‌های دانشجویان خارجی تصریح کرد: برخی درخواست‌ها مانند چندزبانه بودن مدرک، قابل اجابت است، در همه جای دنیا یا بورس کامل است یا شهریه‌پرداز و حالت سومی که در ایران داریم این است که شهریه آموزشی نمی‌گیریم، اما رفاهیات مانند تغذیه، مسکن و خوابگاه بر عهده خود دانشجوست و در عین حال مسئولیت اخلاقی خود می‌دانیم که شما را تأمین کنیم.

وی تأکید کرد: قدر دانشجویان خارجی را بدانیم و از آنها یاد بگیریم؛ محیط بین‌المللی باعث می‌شود با فرهنگ، زبان و ادبیات آنها آشنا شویم و آموزش باعث ارتقا و توسعه صلح و آسایش برای بشریت می‌شود، به ویژه اگر محیط‌های آموزشی تعاملی و بین‌المللی باشد، در برخی دانشگاه‌ها ۷۰ درصد دانشجویان بین‌المللی از همه دنیا هستند و ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها نیز به توسعه کشور خود کمک می‌کنند.

حسین نظام‌آبادی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان هم گفت: دانشگاه پیش از هر چیز، محیطی برای رشد انسان، پرورش اندیشه نقادانه و آماده‌سازی نسل جوان برای ساختن آینده است. اعتبار یک دانشگاه را نه فقط با رتبه‌های علمی، تعداد مقالات یا امکانات آن بلکه با کیفیت یادگیری فرصت‌هایی که برای رشد دانشجویان فراهم می‌کند و نقشی که دانش‌آموختگان آن در جامعه ایفا می‌کنند، باید سنجید.

حجت الاسلام حسن عسکری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان هم با تاکید بر اینکه دانشگاه باید محل اندیشه، گفت‌و‌گو و در کنارش امنیت تحصیلی باشد؛ افزود: ارائه برنامه برای بهبود معیشت و رفاه دانشجویان ضروری است.

در این نشست دانشجویان دیدگاهها و درخواست‌های خود از وزیر را در زمینه حضور در دانشگاه جیرفت، مطالبات صنفی و رفاهی دانشجویان، درخواست دانشجویان اتباع برای هزینه‌های رفاهی و ترجمه مدرک، خوابگاه متاهلی، حل مشکلات دانشجویان رشته حقوق و ... مطرح کردند.