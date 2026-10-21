سخنگوی انصارالله و رئیس هیئت ملی مذاکرات یمن در واکنش به دعوت شیخ الازهر، از پیشنهاد احمد الطیب برای پایان دادن به جنگ‌های منطقه استقبال کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره در خبری فوری گزارش داد: محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله و رئیس هیئت ملی مذاکرات یمن در واکنش به دعوت شیخ الازهر، از این دعوت مسئولانه و حکیمانه برای پایان دادن به جنگ‌های منطقه استقبال کردند.

وی خطاب به احمد الطیب شیخ الازهر تأکید کرد: آنچه اکنون میان یمن و عربستان می‌گذرد، پرتنش‌ترین موضوع روز است و حقایق تجاوز سعودی به ملت یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

ملت ما هرگز همسایه خود عربستان را با هیچ شکلی تهدید نکرده و هیچ‌گاه آغازگر جنگ با آن نبوده است. پیش از «طوفان قاطعیت» ما یمنی‌ها اختلاف سیاسی و درگیری نظامی داخلی داشتیم و در ابتدای سال ۲۰۱۵ از سوی سید عبدالملک مأمور شدم پیام اطمینان‌بخشی را به عربستان برسانم.

در آن پیام، ماهیت آنچه در داخل کشورمان می‌گذرد روشن شد تا عربستان انقلاب یمن را تهدیدی برای خود حساب نکند. ما آمادگی خود را برای حل هر اختلاف سیاسی از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم اعلام کردیم؛ این خلاصه پیام سید عبدالملک به عربستان در دوران ملک عبدالله بود.

به گزارش کانال تلگرامی محمد عبدالسلام، متن پیام وی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است و درود و سلام خداوند بر سرورمان محمد، آن پیام‌آور راستین و امین که پیام را رساند، رسالت را به انجام رساند و در راه خدا چنان جهاد کرد که به لقای حق رسید؛ درود خداوند بر او و بر خاندانش در تمام دوران‌ها، و رضایت خدا بر اصحاب برگزیده و نیکوکارش باد.)، اما بعد:

جناب احمد الطیب، شیخ عالی‌قدر الازهر

سلام و درود بر شما باد.

در حالی که ما از دعوت مسئولانه و حکیمانه شما برای پایان دادن به جنگ‌ها در منطقه استقبال می‌کنیم، می‌خواهیم در ابتدا از شما بابت سخنانتان تشکر و قدردانی نماییم و از خداوند متعال می‌خواهیم که تلاش‌های شما را با موفقیت همراه کند. امیدواریم خداوند برای شما و ملت عزیز مصر، خیر فراوان را در سایه عزت اسلامی و کرامت عربی رقم بزند.

جناب شیخ الازهر، شما خواستار پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه شده‌اید و از آنجایی که آنچه اکنون بین یمن و عربستان در جریان است، بیشترین هیاهو را در زمان حاضر دارد، می‌خواهیم حقایقی را که درباره تجاوزات عربستان به ملت یمن از سال ۲۰۱۵ میلادی تا به امروز غیرقابل انکار است، پیش روی شما قرار دهیم.

ملت یمن هرگز به هیچ وجه کشور همسایه یعنی عربستان را تهدید نکرده و هرگز جنگی را علیه آن آغاز نکرده است. پیش از وقوع طوفان سال ۲۰۱۵، ما یمنی‌ها با اختلافات سیاسی و درگیری‌های نظامی رو‌به‌رو بودیم؛ اما صرف‌نظر از جزئیات آن مرحله، این یک نزاع داخلی بود.

برای جلوگیری از تشدید این درگیری‌ها، من توسط آقای «عبدالملک بدرالدین الحوثی» (رهبر انصارالله یمن) در آغاز سال ۲۰۱۵ به عربستان اعزام شدم تا پیام اطمینان‌بخشی را به عربستان منتقل کنم و برای آنها روشن کنم که ماهیت آنچه در کشورمان (یمن) می‌گذرد چیست.

هدف من این بود که به آنها بفهمانم که انقلاب ما در یمن، تهدیدی برای آنها نیست و ما آماده‌ایم هرگونه اختلاف سیاسی را از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم حل کنیم. این خلاصه پیام آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی بود که من به عنوان حامل آن به عربستان رفتم تا در زمان حکومت پادشاه فقید، «عبدالله بن عبدالعزیز» پیام را برسانم؛ و پس از وفات او نیز از من خواسته شد تا به امید برقراری ارتباط مجدد، به کشورم یمن بازگردم.

اما آنچه بعد از آن رخ داد این بود که حکومت جدید تحت رهبری شاهزاده بن سلمان، به جای طرح صلح، با طرح جنگ به تخت نشست؛ و به همین ترتیب، بدون هیچ توجیهی، با انجام عملیات نظامی در ۲۶ مارس ۲۰۱۵، عربستان با حملات هوایی به مردم یمن و منطقه غافلگیر شد.

آنها در آن شب تاریک، در حالی که مردم در خواب بودند، فرودگاه بین المللی صنعا و محله‌های مسکونی مجاور آن را هدف قرار دادند. در آن هنگام بود که جهان با آنچه آنها «طوفان قاطعیت» نامیدند، بیدار شد؛ نکته قابل توجه اینجاست که این حمله از واشنگتن و به عنوان یک تجاوز ظالمانه و کاملاً غیرموجه اعلام شد.

شاید عربستان در آن زمان گمان می‌کرد که با هواپیما‌های جنگی آمریکایی و حمایت گسترده آمریکا قادر به دستیابی به یک پیروزی سریع خواهد بود، اما نمی‌دانست که با این کار تنها آتش را شعله‌ورتر کرده و با این ماجراجویی محاسبه نشده و غیرمسئولانه، باعث تشدید بحران شده است.

علاوه بر این، بر اساس منطق اسلام، عربیت و همسایگی، وضعیت یمن نیازی به جنگ خارجی نداشت. برادران عرب، به‌ویژه همسایه بزرگتر یعنی عربستان، باید برای حل اختلافات میان ما یمنی‌ها از طریق راهی دوستانه و بدون جانبداری از یک طرف نسبت به طرف دیگر پیش‌قدم می‌شدند و باید با پیام اطمینان‌بخشی که من شخصاً از سوی آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی برای آنها آوردم، واکنش مثبتی نشان می‌دادند.

جناب شیخ عالی‌قدر، شما که از اهل علم، معرفت و در جایگاه الگو و مسئولیت هستید، به خوبی می‌دانید که هرگونه مداخله برای حل نزاعو تنش میان برادران، نباید با جنگ شروع شود، بلکه باید با گفت‌و‌گو آغاز گردد؛ این همان چیزی است که مطلوب است و خداوند مؤمنان را از شر جنگ رهایی خواهد بخشید وگرنه باید با طرفی که تجاوز می‌کند مقابله شود تا به مسیر حق بازگردد. پس از صلح باید با عدالت و نه با منطقِ «غلبه و پیروزی بر دیگری» رفتار شود تا هیچ‌کس احساس تبعیض و زیان نکند و در نتیجه آتش درگیری دوباره شعله‌ور نشود.

این همان چیزی است که قرآن کریم در این آیه بیان کرده است: و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگ کنند، پس میان آنها صلح برقرار کنید؛ اگر گروهی از آنها به گروه دیگر تجاوز کرد، با آن گروهی که تجاوز می‌کند بجنگید تا اینکه به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشتند، میان آنها با عدالت و انصاف صلح برقرار کنید، همانا خداوند عدالت‌جویان را دوست دارد.»

جناب شیخ، آنچه ذکر شد، موضوعی بسیار حیاتی برای درک وضعیت کنونی است که خود پیامد وقایع گذشته می‌باشد. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، مداخله نظامی عربستان با این رویکرد که تنها باعث شعله‌ور شدن آتش شد، در سال‌های نخست خود با کشتار‌ها و جنایات مستند همراه بود و علاوه بر آن، محاصره خفقان‌آوری را اعمال کرد.

این محاصره منجر به جان باختن ده‌ها هزار شهروند بی‌گناه شد و حتی کسانی که توسط هواپیما‌ها کشته نشدند، بر اثر این محاصره که باعث مرگ صد‌ها هزار نفر دیگر شد، از پای درآمدند. بنابراین، مداخله نظامی عربستان نه به اهداف غیرمشروع خود رسید و نه توانست خود را از پیامد‌های این تجاوز که همچنان بر آن پافشاری می‌کنند، رها سازد.