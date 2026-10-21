مهشید اشتری با کسب پیروزی مقابل حریف سنگاپوری خود ضمن راهیابی به جمع ۳۲ بازیکن برتر آسیا جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را بدست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جدول ۶۴ نفره رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بانوان قهرمانی بزرگسالان آسیا، مهشید اشتری در مصاف با سرلین چیان از سنگاپور با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به جمع ۳۲ بازیکن برتر قاره کهن راه یافت.

پینگ پنگ باز بانوی کشورمان با کسب این پیروزی جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ آستانه قزاقستان را بدست آورد.

اشتری در مرحله ۱/۱۶ نهایی باید با وانگ ییدی نفر چهارم رتبه بندی دنیا از چین به رقابت بپردازد.

ملی پوش بانوی پینگ پنگ کشورمان در گام نخست با حساب ۳ بر صفر حریف عربستانی را از پیش رو برداشته بود.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی بزرگسالان آسیا از ۲۷ مهرماه تا ۲ آبان ماه در تاشکند ازبکستان در جریان است.