به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانگیر، در دیدار با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت تقویت واحد‌های حقوقی، بازرسی و حراست دستگاه‌های اجرایی، توانمندسازی این بخش‌ها را از الزامات صیانت از حقوق بیت‌المال، پیشگیری از تخلفات و ارتقای کارآمدی نظام اداری دانست و بر لزوم پیگیری جدی مسائل و چالش‌های حوزه راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد.



مطالبه جدی رئیس سازمان بازرسی برای جبران عقب‌ماندگی قانون جوانی جمعیت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و رسیدگی به عقب‌ماندگی‌های احتمالی در این حوزه، به‌ویژه در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول، تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق موانع اعتباری و اجرایی پروژه‌های مسکن شد.

ضرورت ارتقای توان دفاع حقوقی دستگاه‌های اجرایی

جهانگیر با اشاره به ضعف برخی واحد‌های حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اظهار کرد: واحد‌های حقوقی که مسئولیت پیگیری دعاوی و دفاع از حقوق دستگاه‌ها را بر عهده دارند، در مواردی از توانمندی و ظرفیت تخصصی لازم برخوردار نیستند و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق دولت و بیت‌المال شود.

جهانگیر افزود: بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده، ضعف در جمع‌آوری و تنظیم مستندات، پیگیری مستمر پرونده‌ها و حضور مؤثر در محاکم قضایی، از عوامل مهم صدور آرای محکومیت علیه دستگاه‌های دولتی در دعاوی حقوقی است؛ درحالی‌که بخشی از این خسارات با تقویت دانش حقوقی، بهبود فرایند‌های مستندسازی و دفاع مؤثر و پیگیری به‌موقع پرونده‌ها قابل پیشگیری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی واحد‌های حقوقی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد با همکاری مجموعه‌های قضایی، دوره‌های آموزشی مشترکی برای ارتقای توان تخصصی و دفاع حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار کند تا از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال جلوگیری شود.

فعال‌سازی ظرفیت‌های نظارتی درون‌دستگاهی؛ اولویت دوره جدید سازمان بازرسی

جهانگیر در ادامه، تقویت نظارت‌های درون‌دستگاهی را از اولویت‌های سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید برشمرد و گفت: رویکرد سازمان، فعال‌سازی ظرفیت‌های نظارتی، بازرسی و حراستی دستگاه‌های اجرایی است تا مسائل و انحرافات در وهله نخست از طریق سازوکار‌های نظارتی خود دستگاه‌ها شناسایی و پیگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: با تقویت این ظرفیت‌ها، ضمن افزایش اثربخشی نظارت و پیشگیری از وقوع تخلفات، امکان تمرکز بیشتر سازمان بازرسی بر موضوعات کلان، گلوگاه‌های فساد و مسائل دارای اولویت ملی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم تأمین نیروی انسانی متخصص و امکانات موردنیاز واحد‌های بازرسی و حراست وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های تخصصی موجود در دستگاه‌ها، علاوه بر ارتقای سلامت اداری و تسریع در رسیدگی به مسائل، می‌تواند از مراجعات غیرضروری و انباشت مشکلات جلوگیری کند.

قدردانی از عملکرد وزارت راه در بازسازی مسیر‌های آسیب‌دیده از جنگ

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ترمیم و بازسازی مسیر‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ، اظهار کرد: این وزارتخانه در دوره جنگ، از نظر کارآمدی و سرعت عمل در زمره مجموعه‌های شاخص دستگاه‌های اجرایی قرار داشت و مردم شاهد حضور به‌موقع و تلاش تیم‌های عملیاتی آن برای ترمیم و بازسازی مناطق و مسیر‌های آسیب‌دیده بودند.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت استمرار و تقویت این اقدامات افزود: خدمات‌رسانی مؤثر در شرایط بحرانی و بازگرداندن زیرساخت‌های آسیب‌دیده به چرخه خدمت‌رسانی، از اقدامات ارزشمندی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

پیشگیری از حاشیه‌نشینی و تصرف اراضی در شرایط پساجنگ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیامد‌های احتمالی جنگ در حوزه شهرسازی، بر ضرورت مدیریت جابه‌جایی‌های ناخواسته جمعیت تأکید کرد و گفت: شرایط بحرانی نباید به گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز، افزایش حاشیه‌نشینی و تصرف اراضی منجر شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از شکل‌گیری این آسیب‌ها نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضایی و نظارتی است، آمادگی سازمان بازرسی کل کشور را برای پیگیری موارد و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط اعلام کرد.

لزوم ارزیابی مجدد ایمنی ساختمان‌های آسیب‌دیده از انفجار‌ها

جهانگیر همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ جان شهروندان، خواستار بازبینی وضعیت ساختمان‌های ناایمن، به‌ویژه بنا‌های فرسوده و ساختمان‌های واقع در مناطق آسیب‌دیده از جنگ شد.

جهانگیر تصریح کرد: پس از وقوع انفجارها، لازم است میزان ایمنی و پایداری ساختمان‌های در معرض آسیب مجدداً ارزیابی شود تا مخاطرات احتمالی شناسایی و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی لازم برای جلوگیری از بروز حوادث و صیانت از جان مردم در دستور کار قرار گیرد.

تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و رفع موانع نهضت ملی مسکن

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، با اشاره به اهمیت پیشبرد طرح‌های حمایتی مسکن، از اقدامات انجام‌شده در برخی پروژه‌ها، از جمله پروژه ۸۱۱۲ واحدی اراک که در جریان سفر استانی مورد بازدید قرار گرفته بود، قدردانی کرد و خواستار پیگیری مستمر موانع اجرایی نهضت ملی مسکن شد.

جهانگیر اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور آمادگی دارد در مواردی که اجرای پروژه‌های مسکن به دلیل مشکلات تأمین اعتبار یا عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط با مانع مواجه شده است، موضوع را از مسیر‌های قانونی پیگیری کند تا این پروژه‌ها با اولویت‌بندی مناسب و در زمان‌بندی قابل‌قبول به نتیجه برسند.

جهانگیر حمایت مؤثرتر از دهک‌های پایین درآمدی و خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را ضروری دانست و افزود: در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن باید از تحمیل هزینه‌های مضاعف و ایجاد موانع ناشی از مقررات و رویه‌های متناقض جلوگیری شود تا اقشار محروم بتوانند در زمان مناسب از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

جهانگیر همچنین بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و رسیدگی به عقب‌ماندگی‌های احتمالی در این حوزه، به‌ویژه در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول، تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق موانع اعتباری و اجرایی پروژه‌های مسکن شد.

حمایت سازمان بازرسی از اقدامات قانونی برای ارتقای ایمنی حمل‌ونقل هوایی

جهانگیر در ادامه، با حمایت از بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری درباره محدودیت پرواز برخی هواپیما‌های MD با هدف رعایت الزامات فنی و ایمنی، تصریح کرد: حقوق مردم خط قرمز سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان از اقدامات قانونی و مؤثر برای حفظ حقوق شهروندان و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل هوایی حمایت می‌کند.

جهانگیر افزود: سازمان بازرسی در موارد ضروری، برای رفع موانع و پیگیری مشکلات، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود ورود خواهد کرد؛ چراکه رعایت الزامات ایمنی و صیانت از جان و حقوق مردم باید همواره در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان، ضمن قدردانی از اقدامات وزیر و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بر ضرورت تداوم همکاری‌های مشترک برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و مسکن، ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.

در ابتدای این دیدار، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و معاونان این وزارتخانه، مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه راه، مسکن و شهرسازی را مطرح کردند.