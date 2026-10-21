بااجرای طرح چهارروزه جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، ۳۳۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری، ۵۲۸ فشنگ جنگی و شکاری کشف و ۷۷ نفر از عاملان تیراندازی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی و مقابله مؤثر با رفتار‌های مجرمانه مخل نظم و آسایش شهروندان، افزود: نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح و مهمات و استفاده از آنها در ارتکاب جرائم، به‌ویژه تیراندازی‌های غیرقانونی، زمینه‌ساز وقوع جرائم خشن و برهم خوردن نظم عمومی می شود.

مهدی بخشی افزود: اجرای طرح‌های هدفمند برای جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، شناسایی دارندگان غیرمجاز سلاح و برخورد با عاملان تیراندازی، در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم خشن و صیانت از حقوق عمومی پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه‌ای که امنیت شهروندان را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و به پرونده افراد دستگیرشده نیز طبق ضوابط قانونی رسیدگی می شود.