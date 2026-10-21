به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این نشست با حضور نمایندگان کشور‌های عضو و به میزبانی این سازمان در دبیرخانه اکو در تهران، به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

بررسی طرح‌های مصوب و پیگیری نقشه راه پنج‌ساله همکاری‌های معدنی کشور‌های عضو برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، از محور‌های اصلی این نشست بود.

بر اساس تصمیم این نشست، راهبری طرح پایگاه داده مواد معدنی کشور‌های عضو اکو با توجه به تجربه ایران در تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی کشور‌های عضو، به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور واگذار شد.

همچنین، طرح «مشارکت بین‌المللی در فعالیت‌های معدنی کشور‌های عضو اکو» با هدف شناسایی فرصت‌های مشترک اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی و توسعه همکاری‌های فراسرزمینی، به این سازمان محول شد.

این اقدام در راستای اجرای تکالیف سازمان در برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در زمینه شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت معادن فراسرزمینی، صورت گرفته است.

در این نشست، روند اجرای دو پروژه پیشنهادی سازمان زمین‌شناسی ایران نیز بررسی شد. این پروژه‌ها شامل تهیه نقشه شاخص کیفیت زیست‌محیطی اکو در مقیاس یک‌پنج‌میلیونم و ایجاد سامانه سرویس کاتالوگ و فراداده‌های مکانی کشور‌های عضو است که با هدف تسهیل تبادل داده‌های زمین‌مرجع و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه علوم زمین و محیط زیست دنبال می‌شوند.

دهمین نشست گروه کارشناسان معدنی اکو با حضور نمایندگان کشور‌های افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ترکمنستان به‌صورت برخط و با ریاست محمدرضا قاسمی برگزار شد.

در حاشیه این نشست نیز معاون دبیرکل اکو با قدردانی از میزبانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، بر اهمیت تداوم همکاری‌های تخصصی میان کشور‌های عضو تأکید کرد.