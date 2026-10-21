به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در آیین تجلیل از پرستاران در یاسوج افزود: دولت تلاش کرده از هر طریقی مشکل معیشت کارکنان سلامت و بهداشت و درمان را حل کند و در استان نیز راهکار‌های مناسبی اندیشیده شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور ۹۸۷ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافت، یادآور شد: این مبلغ برای تعیین تکلیف هفت پروژه دانشکده پرستاری، تکلیف بیمارستان‌های ۳۰ تخت‌خوابی سی‌سخت، لنده و چرام و سوختگی یاسوج و گچساران اختصاص یافت، ضمن اینکه از همین محل دانشکده دندانپزشکی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

رحمانی خاطرنشان کرد: در سفر سال گذشته وزیر بهداشت، بیش از یک هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در حوزه‌های مختلف به استان تحویل داده شد و در حوزه آمبولانس نیز رئیس اورژانس کشور قول‌هایی داده که در حال پیگیری است.