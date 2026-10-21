به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌یینی اداره کل هواشناسی استان با اشاره به اینکه دما در سراسر مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، افزود: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۴ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیت گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی افزود:دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در همین بازه بین ۲۹ و ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

وی ادامه داد: در بیشتر مناطق استان با گذر ریز موج‌ها تا پایان هفته جاری در ساعات بعدازظهر رشد ابر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی با بیان اینکه در مناطقی از غرب، شمال، جنوب و تا حدودی مرکز استان در ساعات عصر و شب، بارش رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق وجود دارد، گفت: اوج فعالیت سامانه، بعدازظهر فردا پنجشنبه و در نیمه غربی استان است.