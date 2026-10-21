مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از انتخاب استان ایلام برای اجرای آزمایشی مدیریت چرا و ساماندهی دام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ابوالقاسم حسین‌پور» در نشست با کارکنان اداره کل منابع طبیعی ایلام و انجمن صنفی مرتعداران استان گفت: مرتع در قانون اساسی ثروت عمومی و مصداق انفال است و باید بیش از پیش به این سرمایه ملی توجه شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد گستره کشور را مراتع تشکیل می‌دهند، افزود: تولید علوفه مراتع سال گذشته بیش از ۹ میلیون تن بود که ارزش رسمی آن به ۳۰۰ همت رسید و ارزش تولید گوشت دام‌های وابسته به مرتع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ این در حالی است که اعتبارات تخصیصی به این بخش در ۴۶ سال گذشته به یک همت نرسیده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در قانون برنامه هفتم توسعه، مدیریت حفاظت و احیای ۲۰ میلیون هکتار از مراتع کشور هدف‌گذاری شد و اعتبارات این بخش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ شش برابر رشد کرد.

حسین‌پور با اشاره به ظرفیت تنوع زیستی مراتع تصریح کرد: بیش از ۸۶۰۰ گونه گیاهی در مراتع کشور وجود دارد که ۲۳۰۰ گونه آن دارویی و صنعتی است.

وی از اجرای طرح تلفیقی الگویی در هر شهرستان خبر داد و گفت: انتظار داریم طرح شیرپناه ایلام به‌عنوان الگوی استانی ارائه شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی کشور با تقدیر از عملکرد ایلام در حفاظت از مراتع اظهار داشت: امسال شاهد کاهش ۹۰ درصدی حریق در مراتع استان ایلام بودیم.

حسین‌پور درباره مدیریت چرا نیز تصریح کرد: هویت‌گذاری دام سبک کشور همانند دام سنگین انجام نشده و پیشنهاد می‌شود شناسنامه الکترونیکی و تراشه الکترونیکی برای دام‌های سبک متکی به مرتع تعریف شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بهره‌برداران در کنترل دام غیرمجاز گفت: کنترل دام مجاز و غیرمجاز توسط خود بهره‌برداران محلی آسان‌تر است و پیشنهاد داده‌ایم استان ایلام برای اجرای آزمایشی مدیریت چرا و ساماندهی دام انتخاب شود.

حسین‌پور درباره ممیزی مراتع خاطرنشان کرد: از ۸۳ میلیون هکتار مراتع کشور، حدود ۹۸ درصد ممیزی انجام شده و ۲ درصد باقی‌مانده تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به سیاست سازمان در حوزه گیاهان دارویی اظهار داشت: سال گذشته هدف‌گذاری ۵۰ هزار هکتار احیا انجام شده بود که حدود ۷۰ هزار هکتار احیای مراتع توسط فعالان این حوزه انجام گرفت.

«یاسم خانمحمدیان» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام، نیز در این نشست گفت: ۹۸۸ هزار هکتار مرتع در استان وجود دارد و ۱۳ هزار خانوار در زمینه بهره‌برداری از مراتع فعال هستند.

وی با اشاره به نقش مراتع در جلوگیری از فرسایش خاک افزود: چرای بی‌رویه دام‌ها و تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری مراتع، دو چالش مهم برای مراتع استان است و برای حل این مشکلات برنامه‌هایی در دست اقدام داریم.