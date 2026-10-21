شمار جان‌باختگان تصادف رخ‌به‌رخ پراید و ساندرو در جاده سمنان ـ فیروزکوه با فوت یکی دیگر از مصدومان به ۲ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: تصادف رخ‌به‌رخ خودروی پراید و ساندرو در جاده سمنان ـ فیروزکوه که شب گذشته رخ داد، ابتدا یک جان‌باخته داشت که با فوت یکی دیگر از مصدومان، شمار جان‌باختگان این حادثه به ۲ نفر افزایش یافت .

وی افزود: حال جسمی پنج مصدوم دیگر هم مناسب نیست.

کارن یحیایی افزود: یک جان‌باخته در صحنه این تصادف از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بود و نوزاد منتقل‌شده وی به بیمارستان با وجود احیا، به دلیل وخامت حال، جان باخت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: رعایت اصول رانندگی از وقوع بسیاری حوادث جبران‌ناپذیر پیشگیری می کند.