استاندار یزد با حضور در زورخانه و دیدار با خانواده ابوالفضل دهقان طزرجانی، نوجوان عضو گروه «نهال‌های پهلوانی»، از اقدام ارزشمند این خانواده در اهدای اعضای بدن فرزندشان و نجات جان چهار بیمار تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، ابوالفضل دهقان طزرجانی، نوجوان عضو گروه «نهال‌های پهلوانی»، که در پی سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با تصمیم انسان‌دوستانه خانواده‌اش، زندگی دوباره را به چهار بیمار نیازمند پیوند عضو هدیه کرد.



در همین راستا، استاندار یزد با حضور در زورخانه و دیدار با خانواده این نوجوان، از روحیه ایثار و اقدام ارزشمند آنان قدردانی کرد؛ اقدامی که جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ نوع‌دوستی و پهلوانی را به نمایش گذاشت.



گروه «نهال‌های پهلوانی» متشکل از کودکان و نوجوانان مبتلا به سندرم داون است که با همراهی مرتضی توانگر در گود زورخانه حضور می‌یابند و در کنار آموزش ورزش زورخانه‌ای، با منش پهلوانی، جوانمردی، فتوت و اخلاق آشنا می‌شوند.



ابوالفضل دهقان طزرجانی نیز یکی از اعضای این گروه بود که اگرچه در پی حادثه تصادف از میان دوستان و مربیان خود رفت، اما با اهدای اعضای بدنش، نام و یاد خود را با بخشیدن زندگی به چهار بیمار ماندگار کرد.



این اقدام ارزشمند خانواده ابوالفضل، جلوه‌ای از معنای عمیق پهلوانی است؛ مرامی که در آن، گذشت و فداکاری از گود زورخانه فراتر می‌رود و در نجات جان انسان‌ها تجلی می‌یابد.