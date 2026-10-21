وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر چهارشنبه در نخستین روز سفر به خراسان شمالی با حضور در گلزار شهید گمنام مصلی امام خمینی ره بجنورد به مقام والای شهدای این استان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سید عباس صالحی در جریان سفر ۲ روزه خود به خراسان شمالی با حضور در گلزار شهدای گمنام، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه (۲۹ و ۳۰) مهرماه به منظور شرکت در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس «هزار و یک روایت» و بررسی مسائل و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان به خراسان شمالی سفر کرده است.

دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر، شرکت در نشست شورای فرهنگ عمومی، بازدید از روستای ارکان بجنورد و طرح‌های نیمه‌تمام فرهنگی، افتتاح پردیس سینمایی هماگ و امضای تفاهم‌نامه احداث مجتمع فرهنگی بجنورد با استانداری خراسان شمالی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر است.