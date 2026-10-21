به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر فرمانده شهید تازه تفحص رسول رستمی در معراج شهدا تهران، برگزار شد.

مراسم‌های دیگری امشب از نماز مغرب در مسجدالنبی (ص) شهرک مشیریه، و ساعت ۲۱ همزمان با تجمع مردم انقلابی در میدان خراسان برگزار میشود.

پیکر شهید رستمی فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ از شهرک مشیریه به سمت میدان آقانور (ثامن الحجج) تشییع میشود.

رسول رستمی، فرمانده گروهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله، بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات ایذایی والفجر ۸ در منطقه‌ام‌الرصاص به شهادت رسید.