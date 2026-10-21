به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری امروز چهارشنبه ۲۹ مهر در بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته در پاسخ به سوالی درباره واریز نشدن مبالغ اعلام شده سازمان برنامه و بودجه به حساب گندمکاران، اظهار داشت: این مبالغ در ظرف یک هفته آتی واریز خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: کمتر از پنج درصد از مطالبات مورد اشاره باقی مانده و از نظر تامین منابع مالی برای پرداخت آن مشکلی وجود ندارد.



نوری دلیل واریز نشدن این مبالغ را مسائل مربوط به عملیات حسابداری و وجود برخی اشکالات سامانه‌ای خواند و افزود: این موضوع با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال پیگیری است.



وی ابراز امیدواری کرد: عملیات حسابداری و تعیین ارقام دقیق طی چند روز آینده و حداکثر ظرف یک هفته به پایان برسد و پرداخت مطالبات انجام شود.



حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اعلام کرده بود که این سازمان از حدود ۱۰ روز قبل، صد درصد مطالبات گندمکاران را با وزارت جهاد کشاورزی تسویه کرده و بابت خرید تضمینی گندم امسال هیچ بدهی‌ای ندارد.