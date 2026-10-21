به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ،همایش ملی حکمت ، سلامت ، امنیت غذایی و هوش مصنوعی در دانشگاه آزاد اسلامی رشت با تأکید بر پیوند حکمت، سلامت و امنیت غذایی با فناوری‌های نوین، برگزار شد، رویدادی علمی که با استقبال پژوهشگران همراه شد و بیش از ۳۷۵ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، در این همایش ملی با تأکید بر ضرورت ورود جدی مراکز علمی به عرصه هوش مصنوعی ، گفت: پژوهش و تولید دانش از الزامات پیشرفت کشور است.

آیت‌الله رسول فلاحتی با بیان اینکه فناوری باید در خدمت انسان و توسعه علمی قرار گیرد، افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری باید به گونه‌ای باشد، که جایگزین تفکر مستقل و اندیشه‌ورزی نشود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان نیز با اشاره به رویکرد دانشگاه مسئله‌محور، بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و فناوری برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه تأکید کرد و گفت: هوش مصنوعی باید در خدمت خرد و حکمت قرار گیرد و به حل مسائل اجتماعی و ارتقای سلامت مردم کمک کند.

مجتبی ملکی چوبری همچنین فرهنگ غذایی گیلان را میراثی ارزشمند از پیوند انسان با طبیعت و تجربه نسل‌های گذشته دانست افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی استان در تقویت امنیت غذایی ضروری است.

محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی در آینده کشور، بر نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در توسعه فناوری‌های نوین، ارتقای سلامت جامعه و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد.

در این رویداد علمی که با هدف تقویت تعامل میان حوزه‌های حکمت، سلامت، امنیت غذایی و هوش مصنوعی و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی برگزار شده بود بر اهمیت فرهنگ غذایی بومی، تحکیم روابط خانوادگی و بهره‌گیری از ظرفیت استادان و پژوهشگران برای حل مسائل کشور تأکید شد.