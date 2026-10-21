فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری دو سارق حرفه‌ای و کشف ۱۲ فقره سرقت سیم برق، اموال داخل خودرو و مشاعات منازل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق، لوازم داخل خودرو و اموال مشاعات منازل با شیوه‌ای مشابه، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ علی رحیمی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، هویت دو سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، در دو عملیات هماهنگ آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مسروقه کشف شد و این دو نفر در جریان تحقیقات به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.