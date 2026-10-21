وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: مجموع شهدا به ۷۴ هزار و ۴۹۴ نفر رسیده است.

مجموع شهدا در غزه به ۷۴ هزار و ۴۹۴ نفر رسید

مجموع شهدا در غزه به ۷۴ هزار و ۴۹۴ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای آخرین آمار شهدا و زخمی‌های حملات رژیم صهیونی را اعلام کرد.

بر این اساس، ۷ شهید و ۲۴ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا امروز مجموع شهدا به یک‌هزار و ۵۳۴ نفر، مجموع مجروحان به ۵ هزار و ۴۸۶ نفر و مجموع اجساد بیرون‌آورده‌شده به ۸۴۱ شهید رسیده است.

آمار کلی نیز نشان می‌دهد مجموع شهدا به ۷۴ هزار و ۴۹۴ نفر و مجموع مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۰۴ نفر رسیده است.