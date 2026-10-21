به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، حسین سیمایی صراف در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به توسعه شاخص‌های آموزش عالی افزود: ۶۰ پارک علم و فناوری، ۱۶ هزار واحد و هسته فناور و بیش‌از ۱۶۰ هزار شاغل در این شرکت‌ها حضور دارند که بیشتردانش آموختگان دانشگاهی هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: دانشگاه‌هایی که فقط آموزشی بودند به دانشگاه‌های پژوهشی و سپس فناور ارتقا یافتند، پیشرفت آموزش عالی کشور پس از انقلاب و این دستاورد‌ها بدون تعارف مدیون سیاست‌های خردمندانه رهبر شهید انقلاب است.

وی با اشاره به رسمیت شناختن تکثر سلایق و دیدگاههای دانشجویان گفت: دانشگاه محیط عقلانیت و گفت‌و‌گو است و باید در آن مدارا، تحمل و همزیستی را یاد بگیریم و به فرهیختگی و توسعه شخصیت خود کمک کنیم.

وی با اشاره به کار خیرپسندانه مرحوم افضلی‌پور در ساخت دانشگاه شهید باهنر افزود: وی با هزینه ملت ایران بورسیه شد و خود را بدهکار ملت دانست؛ این فهم با تخصص به دست نمی‌آید و باید انسان فرزانه و فرهیخته شود، مسوولیت اجتماعی یعنی ما باید ایران را بسازیم و همسر گرانقدر وی فاخره صبا نیز دنباله‌رو آن عزیز بود.