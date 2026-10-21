نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران از ظرفیت اسمی ۷۶۷ هزار تنی تولید آلومینیوم کشور خبر داد و گفت: تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی می‌تواند زمینه افزایش تولید در این صنعت را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ هوشنگ گودرزی، نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با اشاره به ظرفیت تولید این بخش گفت: چهار مجموعه فعال در کشور در مجموع ظرفیت اسمی تولید ۷۶۷ هزار تن آلومینیوم را دارند و امید است میزان تولید سالانه به حدود ۶۵۰ هزار تن برسد.

وی تأمین انرژی را یکی از عوامل تعیین‌کننده در عملکرد این صنعت دانست و افزود: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بهای تمام‌شده آلومینیوم به انرژی اختصاص دارد؛ بنابراین، پایداری تأمین برق و گاز می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت واحد‌های تولیدی کمک کند.

گودرزی درباره تأمین مواد اولیه نیز گفت: حدود ۸۵ درصد آلومینای موردنیاز تولیدکنندگان شمش از واردات تأمین می‌شود و شرایط حمل‌ونقل در خلیج فارس بر روند دسترسی به این ماده اثرگذار است.

تأمین مواد اولیه؛ حلقه اتصال تولیدکنندگان آلومینیوم

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با اشاره به ارتباط میان تولید شمش و فعالیت صنایع پایین‌دستی گفت: تأمین حدود ۳۵۰ هزار تن شمش از طریق بورس کالای ایران می‌تواند به فعالیت متوازن‌تر واحد‌های پایین‌دستی کمک کند.

به گفته وی، شرایط تأمین مواد اولیه تنها به میزان تولید شمش محدود نمی‌شود و سازوکار‌های ارزی نیز بر هزینه تهیه نهاده‌ها و امکان رقابت تولیدکنندگان اثر می‌گذارد.

گودرزی اختلاف میان نرخ ارز مورد محاسبه خریداران خارجی و نرخ مبنای بازگشت ارز صادراتی را از عوامل کاهش رقابت‌پذیری محصولات پایین‌دستی دانست.

به گفته او، تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌هایی مانند عراق، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان با رقبایی رقابت می‌کنند که ممکن است شمش را با هزینه مناسبتری تهیه کنند.

وی تأمین ارز موردنیاز صنایع بالادستی و اصلاح مقررات بازگشت ارز صادراتی را از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: فراهم شدن امکان استفاده آسان‌تر از ارز حاصل از صادرات و ارز سایر صادرکنندگان برای خرید مواد اولیه و قطعات، می‌تواند به بهبود شرایط تولید کمک کند.

گودرزی تأکید کرد: دسترسی پایدار به انرژی و مواد اولیه و اصلاح رویه‌های ارزی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت کارخانه‌ها و تقویت فعالیت صنایع آلومینیوم کشور را فراهم می‌کند.