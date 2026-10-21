دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در مراسمی باشکوه، موفق به فارغ‌التحصیلی ۳۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در مراسمی باشکوه، موفق به فارغ‌التحصیلی ۳۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شد.

در این مراسم که با حضور اساتید، کادر علمی و خانواده‌های دانشجویان برگزار گردید، دکتر ربیعی، رئیس دانشگاه، در سخنانی به تبیین جایگاه علمی و بین‌المللی این مرکز پرداخت.

ربیعی با تبریک به فارغ‌التحصیلان، بر نقش محوری این دانشگاه در توسعه علمی منطقه تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که در حال حاضر بیش از ۶ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد بین‌المللی دانشگاه، بر نکته قابل توجه حضور دانشجویان خارجی تاکید نمود و اعلام کرد که از این تعداد دانشجو، بیش از ۸۰۰ نفر از دانشجویان بین‌المللی هستند که در رشته‌های مختلف این دانشگاه مشغول به تحصیل می‌باشند.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی در پایان، ضمن ابراز امیدواری برای آینده شغلی و علمی فارغ‌التحصیلان، دانشگاه را آماده گسترش بیشتر ظرفیت‌های آموزشی و جذب بیشتر دانشجو از سطح جهانی دانست.