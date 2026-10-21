به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از اجرای گسترده طرحنصب و به روزرسانی علائم ایمنی در محور‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۴۷۰ عدد تابلو اخطاری، انتظامی و مسیرنما به همراه ۳۱۴ مترمربع تابلو اطلاعاتی در شبکه راه‌های استان نصب شده است.

اسماعیل فولادی با اشاره به اهمیت علائم و تجهیزات ایمنی در ارتقای ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی افزود: علائم جاده‌ای یکی از مهم‌ترین ابزار‌های هدایت و آگاهی‌بخشی به کاربران راه بوده و نقش مؤثری در کاهش خطا‌های رانندگی و افزایش نظم ترافیکی دارند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۳۱۴ مترمربع تابلو اطلاعاتی در محور‌های ارتباطی استان نصب شده که با هدف ارائه اطلاعات لازم به رانندگان و تسهیل مسیریابی کاربران راه انجام شده است.

فولادی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و ترافیکی محور‌های مازندران ضرورت توجه مستمر به تجهیزات ایمنی را دوچندان می‌کند تاکید کرد: شناسایی نقاط نیازمند علائم، جایگزینی تابلو‌های فرسوده و نصب علائم جدید متناسب با شرایط محور، به صورت مستمر اجرا می‌شود.

وی گفت: نگهداری و به‌روزرسانی علائم ایمنی، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های راهداری برای ارتقاء سطح ایمنی محور‌های مواصلاتی استان است و این روند با هدف فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد ایمن و روان کاربران راه ادامه خواهد داشت.