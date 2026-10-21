مجتمع فرهنگی آیه‌ها با توجه به موقعیت مکانی مناسب و ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی خود، می‌تواند مکمل نمایشگاه «جبهه همین نزدیکی است» در بهشت رضا (ع) باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: با تدوین طرحی مشترک و انعقاد تفاهم‌نامه، زمینه بهره‌برداری گسترده‌تر از این مجموعه با محوریت دفاع مقدس فراهم شود.

مهدی ناصحی در جلسه مشترک جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری با معاونان اجتماعی و فرهنگی سپاه امام رضا (ع) و مدیر مجتمع فرهنگی آیه‌ها، با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه، افزود: مجتمع فرهنگی آیه‌ها به دلیل قرارگیری در نقطه‌ای از شهر با دسترسی مناسب، ظرفیت خوبی برای فعالیت‌های فرهنگی و میدانی دارد و می‌تواند در کنار نمایشگاه «جبهه همین نزدیکی است» در بهشت رضا (ع)، به بستری مؤثر برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تبدیل شود.

وی بیان کرد: تعاملات مشترک میان مدیریت شهری و مجتمع فرهنگی آیه‌ها باید به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مشترک منجر شود تا زمینه بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های این مجموعه در قالب یک پارک موضوعی با محوریت دفاع مقدس فراهم شود و جوانان مشهدی بیش از گذشته با این فضا و ارزش‌های آن ارتباط برقرار کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مشترک برای بهره‌برداری از این مجموعه عنوان کرد: «مجتمع آیه‌ها» ظرفیت مناسبی برای برگزاری فعالیت‌های فرهنگی، برنامه‌های میدانی و نمایشگاه‌های موضوعی دارد و لازم است با طراحی برنامه‌ای منسجم، از این امکانات به شکل مؤثرتری استفاده شود.

ناصحی، دانش‌آموزان را یکی از گروه‌های اصلی مخاطب این مجموعه دانست و گفت: مشهد حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز دارد و باید برای بازدید و بهره‌مندی دست‌کم نیمی از این جمعیت از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مجتمع آیه‌ها هدف‌گذاری شود تا زمینه آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس بیش از پیش فراهم شود.