به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت : برخورد با رانندگانی که گواهینامه آنها دارای ۳۰ نمره منفی است و همچنین اجرای مقررات مربوط به خودرو‌های دارای بیش از پنج میلیون تومان خلافی، در چارچوب تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار پلیس راهور قرار دارد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان کرد.