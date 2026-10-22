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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از اجرای طرح برخورد با رانندگان پرخطر و خودروهای دارای جرائم پرداختنشده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتحالله نصیریان گفت : برخورد با رانندگانی که گواهینامه آنها دارای ۳۰ نمره منفی است و همچنین اجرای مقررات مربوط به خودروهای دارای بیش از پنج میلیون تومان خلافی، در چارچوب تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار پلیس راهور قرار دارد.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی عنوان کرد.