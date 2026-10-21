ساختمان پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی پژوهشگاه «افضلی پور» دانشگاه شهید باهنر کرمان، امروز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، ساخت ساختمان پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی پژوهشگاه افضلی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان با پیگیری و حمایت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی آغاز شده بود که امروز با حضور وزیر علوم، استاندار کرمان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

این مجموعه مجهزترین مجموعه آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور در حوزه تحقیقات امنیت غذایی روی گیاهان مقاوم به کم آبی است.

برای ساخت، تکمیل و تجهیز این مجموعه در زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع ساختمان و ۵۰۰۰ مترمربع محوطه، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده و همچنین تجهیزات و ابزار‌های تخصصی آزمایشگاهی به ارزش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در این پژوهشکده تأمین و نصب شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از بخش‌های مختلف این پژوهشکده از نزدیک در جریان تحقیقات و پژوهش‌های اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

حسین سیمایی‌صراف امروز چهارشنبه در راس هیئتی درسفری ۲ روزه، با استقبال رسمی استاندار و جمعی از مسوولان استانی وارد فرودگاه بین‌المللی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کرمان شد.

وزیر علوم در این سفر ۲ روزه، ضمن بازدید از طرحهای عمرانی و پژوهشیِ وابسته به این وزارتخانه و افتتاح چند طرح جدید، با اعضای هیئت علمی، رؤسای دانشگاه‌ها، نمایندگان شورای صنفی و جمعی از کارکنان دانشگاه‌های استان کرمان نشست‌های تخصصی و چهره‌به‌چهره خواهد داشت.

همچنین حضور در پارک علم و فناوری استان کرمان و سفر کاری به شهرستان رفسنجان برای بررسی زیرساخت‌های آموزش عالی و فناوری این منطقه، از دیگر بخش‌های کلیدی برنامه‌های سفر دکتر سیمایی‌صراف به جنوب‌شرق کشور است.