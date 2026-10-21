به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اعلام این خبر تصریح کرد که این منطقه به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های کوهستانی و تنوع زیستی ارزشمند، از مناطق مهم حفاظتی استان به شمار می‌رود.

وی افزود که تداوم پایش زیستگاه‌ها، حفظ امنیت حیات‌وحش و صیانت از عرصه‌های طبیعی از اقدامات کلیدی برای حفاظت از تنوع زیستی لرستان است که به ایجاد امنیت پایدار برای گونه‌های جانوری در منطقه منجر شده است.