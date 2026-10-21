بازرس کل کردستان، در ادامه بازدید‌های میدانی سرزده، این بار مقصد خود را حوزه مدیریت شهری قرار داد؛ نظارت‌هایی که با هدف رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های مردم در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بازدید سرزده بازرس‌کل کردستان از شهرداری منطقه یک سنندج؛ نظارت میدانی با هدف گره‌گشایی از مشکلات شهری و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردم.

در این بازدید، معطلی مراجعان، اطاله گردش مکاتبات اداری و روند اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ زیر ذره‌بین نظارت قرار گرفت.

ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، ساماندهی اصولی دست‌فروشان با حفظ معیشت آنان و ضرورت ارتقای خدمات شهری در محلات حاشیه‌ای، مهم‌ترین محور‌های تأکید بازرس کل استان در این بازدید بود؛ اقداماتی که قرار است در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت پیگیری شود.