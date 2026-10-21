آمنه محمودی، مربی قزوینی تیم ملی فوتسال بانوان و قهرمان آسیا، مدال طلای مسابقات فوتسال زنان آسیا را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، آمنه محمودی، مربی قزوینی تیم ملی فوتسال بانوان و یکی از چهره‌های شاخص ورزش ایران، در مراسمی در شهر مشهد، مدال طلای خود از مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا در سال ۲۰۱۵ را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

این مدال که نشان‌دهنده موفقیت چشمگیر ورزش بانوان ایران در عرصه‌های بین‌المللی است، از این پس در بخش آثار ورزشی موزه آستان قدس رضوی برای نمایش در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

این اقدام، گامی در جهت بزرگداشت دستاوردهای ملی و پیوند ورزش با ارزش‌های معنوی محسوب می‌شود.



