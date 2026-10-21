نهمین نمایشگاه اقوام ایرانی با حضور ۱۰۸ شرکت‌کننده و برپایی ۱۷۰ غرفه از سراسر کشور، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در اراک گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی در آیین گشایش این نمایشگاه گفت: نهمین نمایشگاه اقوام ایرانی با هدف معرفی ظرفیت‌ها، آداب و رسوم، سوغات و محصولات سنتی اقوام مختلف کشور در اراک برپا شده است.

شفقت افزود: در این رویداد فرهنگی و اقتصادی، فعالان و هنرمندان از استان‌های مختلف کشور حضور دارند و آخرین دستاورد‌های سنتی و هنری خود را در ۱۷۰ غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا اول آبان‌ماه دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برای بازدید از غرفه‌ها به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر اراک مراجعه کنند.