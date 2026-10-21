دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با هشدار درباره پیامد‌های کاهش سهمیه سوخت معادن گفت: سهمیه گازوئیل معادن زغال‌سنگ به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که در برخی معادن، تهویه تونل‌ها و ایمنی کارگران را با خطر مواجه کرده و به تعطیلی مقطعی واحد‌های معدنی انجامیده است.

آقای سعید صمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت ومعدن خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه ماشین‌آلات معادن زغال‌سنگ عمدتاً در داخل تونل‌ها فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: مصرف گازوئیل این معادن در مقایسه با میزان تولید، محدود است و بخش مهمی از آن برای راه‌اندازی دیزل‌ژنراتور‌ها و تأمین برق تجهیزات، به‌ویژه سیستم تهویه، مصرف می‌شود.

وی افزود: در صورت قطع سوخت و از کار افتادن دیزل‌ژنراتورها، سیستم تهویه معدن مختل می‌شود و در چنین شرایطی، طبق الزامات ایمنی، باید کارگران از تونل‌ها تخلیه شوند. بازگشت به کار نیز مستلزم بررسی مجدد بخش‌های مختلف تونل از نظر میزان گاز و دریافت مجوز‌های ایمنی است؛ فرایندی که ممکن است یک روز طول بکشد.

دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به شرایط بحرانی برخی معادن در شهریور و نیمه نخست مهرماه گفت: در مواردی، بهره‌برداران ناچار شده‌اند برای حفظ عملکرد سیستم تهویه، سایر فعالیت‌های معدن را متوقف کنند. حتی در برخی معادن، تعطیلی فعالیت‌ها تا ۱۵ روز در ماه گذشته نیز گزارش شده است.

صمدی با تأکید بر اینکه کاهش سهمیه گازوئیل می‌تواند ایمنی کارگران معادن زغال‌سنگ را به خطر بیندازد، هشدار داد: بخش مهمی از حوادث معادن زغال‌سنگ با انفجار گاز و مشکلات مرتبط با تهویه ارتباط دارد و نمی‌توان تأمین سوخت مورد نیاز سیستم تهویه را تابع محدودیت‌های معمول تولید قرار داد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با محدودیت تأمین زغال‌سنگ مواجه است، تعطیلی معادن علاوه بر کاهش تولید، معیشت کارگران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از کارگران و بهره‌برداران به دلیل شرایط اقتصادی، تمایلی به توقف فعالیت ندارند؛ اما ادامه کار بدون تأمین الزامات ایمنی، مخاطرات جدی به همراه دارد.

صمدی همچنین با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل از حدود ۳۰۰ تومان به نزدیک ۹ هزار تومان برای هر لیتر نسبت به سال گذشته، گفت: با وجود این افزایش قیمت، محدودیت سهمیه سوخت همچنان چالش مهم‌تری برای معادن ایجاد کرده است.

به گفته دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، هر تن زغال‌سنگ تولیدی به‌طور تقریبی معادل ۸۰۰ لیتر گاز طبیعی به سبد انرژی کشور کمک می‌کند، در حالی که مصرف گازوئیل برای تولید هر تن زغال‌سنگ، حداکثر حدود ۱۰ لیتر برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت نیرو تأکید کرد: تأمین پایدار سوخت معادن زغال‌سنگ، پیش از آنکه مسئله‌ای مربوط به میزان تولید باشد، موضوعی مرتبط با ایمنی کارگران و استمرار تولید انرژی در کشور است.