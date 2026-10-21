به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به برگزاری هجدهمین جشنواره «نخستین واژه؛ آب» در بهاباد اظهار داشت: این جشنواره با حضور دانش‌آموزان مقطع ابتدایی برگزار شد و با بهره‌گیری از برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی، مفاهیم مدیریت مصرف آب و ضرورت حفاظت از منابع آبی را به کودکان آموزش داد.

ضیا زینی افزود: در این برنامه، نمایش‌های کودکانه، فعالیت‌های تعاملی و مسابقات آموزشی، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب را فراهم کرد و مشارکت فعال کودکان، به انتقال بهتر و ماندگارتر این مفاهیم کمک کرد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: دانش‌آموزان همچنین با خلق نقاشی‌ها و ساخت کاردستی‌های خلاقانه، دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایشان را درباره حفاظت از آب و آینده منابع آبی به نمایش گذاشتند.

زینی با تأکید بر اهمیت آموزش نسل آینده در زمینه مدیریت مصرف آب تصریح کرد: کودکان با یادگیری رفتار‌های صحیح مصرف از سنین پایین، می‌توانند این آموخته‌ها را در محیط خانواده و جامعه نیز گسترش دهند؛ ازاین‌رو، استفاده از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره «نخستین واژه؛ آب» با بهره‌گیری از زبان هنر، بازی و خلاقیت، می‌کوشد اهمیت آب را در ذهن و رفتار کودکان نهادینه کند و زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر در قبال حفظ منابع آبی باشد.