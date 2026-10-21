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زینی با تأکید بر ضرورت آموزش فرهنگ مصرف بهینه آب از سنین پایین، از برگزاری هجدهمین جشنواره «نخستین واژه؛ آب» در بهاباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به برگزاری هجدهمین جشنواره «نخستین واژه؛ آب» در بهاباد اظهار داشت: این جشنواره با حضور دانشآموزان مقطع ابتدایی برگزار شد و با بهرهگیری از برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی، مفاهیم مدیریت مصرف آب و ضرورت حفاظت از منابع آبی را به کودکان آموزش داد.
ضیا زینی افزود: در این برنامه، نمایشهای کودکانه، فعالیتهای تعاملی و مسابقات آموزشی، زمینه آشنایی دانشآموزان با اهمیت صرفهجویی در مصرف آب را فراهم کرد و مشارکت فعال کودکان، به انتقال بهتر و ماندگارتر این مفاهیم کمک کرد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: دانشآموزان همچنین با خلق نقاشیها و ساخت کاردستیهای خلاقانه، دیدگاهها و دغدغههایشان را درباره حفاظت از آب و آینده منابع آبی به نمایش گذاشتند.
زینی با تأکید بر اهمیت آموزش نسل آینده در زمینه مدیریت مصرف آب تصریح کرد: کودکان با یادگیری رفتارهای صحیح مصرف از سنین پایین، میتوانند این آموختهها را در محیط خانواده و جامعه نیز گسترش دهند؛ ازاینرو، استفاده از ظرفیت برنامههای فرهنگی، هنری و آموزشی برای ترویج فرهنگ صرفهجویی، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره «نخستین واژه؛ آب» با بهرهگیری از زبان هنر، بازی و خلاقیت، میکوشد اهمیت آب را در ذهن و رفتار کودکان نهادینه کند و زمینهساز پرورش نسلی آگاه و مسئولیتپذیر در قبال حفظ منابع آبی باشد.