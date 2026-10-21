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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندارخوسف در بیست وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز این شهرستان از تجهیز تمام مدارس بزرگ این شهرستان به پنل خورشیدی خبر داد و گفت: ۷۲ میلیارد تومان از تعهدات خیران تحقق یافته و زمینه‌ساز اجرای ۲۱ طرح آموزشی و پرورشی شده است.

قلی‌زاده افزود: میزان تعهدات خیران مدرسه ساز شهرستان خوسف۱۰۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۷۰ درصد آن، به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان، تحقق یافته و زمینه ساز اجرای ۲۱ طرح آموزشی، پرورشی و تربیتی شده است.





وی افزود: از این میزان، ۱۰ طرح به بهره برداری رسیده و ۱۱ طرح دیگر نیز به طور میانگین دارای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.





مدیر آموزش و پرورش خوسف نیز با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی این شهرستان گفت: بزرگ‌ترین مجموعه کارگاهی رشته معدن خراسان جنوبی، با به روزترین تجهیزات و با مشارکت ۱۰۰ خیر نیکوکار، در شهرستان خوسف احداث شده است.

آسمانی‌مقدم به‌روزرسانی تجهیزات، توسعه فضا‌ها و افزایش نفوذ زیرساخت‌های ورزشی را مهم‌ترین نیاز آموزش و پرورش در شهرستان خوسف برشمرد.

در این مراسم از زحمات خیران نیکوکار قدردانی شد.