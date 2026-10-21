به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «فرهنگشهر» امروز از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰، در ادامه رویداد «ایرانِ جان» (استان مرکزی)، مخاطبان خود را به سفری رادیویی به شهر تاریخی و دیدنی کمیجان می‌برد. این برنامه با تمرکز بر معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و روستا‌های هدف گردشگری این منطقه، ابعاد گوناگون میراث فرهنگی کمیجان را واکاوی می‌کند.

در این سفر شنیداری، با حضور مسئولان میراث فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری، زوایای تازه‌ای از جاذبه‌های این منطقه بررسی خواهد شد.

همچنین در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگری، گوشه‌هایی از فرهنگ اصیل، آداب‌ورسوم بومی و مفاخر فرهنگی کمیجان از زبان کارشناسان و گزارشگران برنامه روایت می‌شود.

این برنامه با اجرای مریم تلخابی و محمدعلی مؤمنی، گزارشگری عباسیان، تهیه‌کنندگی مشترک بهنام مشهدی و محمدرضا حاج‌حیدری، و با پشتیبانی فنی محمد رضایی و مهران آقاگُل‌زاده، در امتداد برکزاری یازدهمین رویداد‌ ملی «ایران جان مرکزی‌ ایران» از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود.

رادیو فرهنگ هم‌زمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س)، جدول پخش ویژه‌ای شامل بیش از ۲۰ ساعت برنامه‌ریزی تخصصی، ترکیبی، مستند و میدانی را با رویکرد نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی، ترویج الگوی مادری فاطمی و تحکیم پیوند میان عفاف و حضور مؤثر اجتماعی در فرهنگ عمومی تدارک دیده است.

مجموعه برنامه‌های ایام فاطمیه رادیو فرهنگ با تکیه بر راهبرد‌های کلیدی شبکه؛ از جمله تعمیق درک عمومی از ضرورت ولایتمداری، ارتقای تاب‌آوری روانی جامعه و تقویت فرهنگ مواسات، در قالب بیش از ۱۵ عنوان برنامه شاخص در بازه‌های زمانی مختلف طراحی شده است. از جمله مهم‌ترین این بخش‌ها، برنامه گفتارمحور «دردانه عالم» است که طی ۲۱ روز و هر روز به مدت ۱۰ دقیقه به تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س) و کاربرد آن در زندگی امروز می‌پردازد. همچنین برنامه «فاطمه فاطمه است» به مدت ۱۰ روز به خوانش و معرفی آثار مکتوب فاخر پیرامون سیره زندگانی آن حضرت اختصاص دارد و جمعه‌ها نیز «نغمه‌ها و سرودها» به پژوهش مطهره آخوندی ساعت۱۶ به بررسی قطعات موسیقی و مراثی مربوط به حضرت زهرا (س) می‌پردازد.

در حوزه برنامه‌های صبحگاهی و ترکیبی، ویژه‌برنامه‌های «سفره خورشید» هرروز ساعت ۶:۳۰، «آیینه‌خانه» هرروز ساعت ۹ و «شناسنامه صبح» با دعوت از کارشناسان، مادران شهدای گرانقدر و فعالان حوزه فرهنگی، ابعاد گوناگون نقش زنان در انتقال فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و آیین‌های عزاداری فاطمی در فرهنگ عامه را واکاوی می‌کنند. در بخش عصرگاهی و فرهنگی نیز برنامه‌های «ققنوس» شنبه تا چهارشنبه ساعت۱۵ با تمرکز بر شعر و ادب آیینی و اطلاع‌رسانی شب‌های شعر فاطمی، «هفت اقلیم» ساعت ۲۰ با نگاهی به سیره فاطمی از منظر هنر‌های هفتگانه، و ویژه‌برنامه «بانوی عصمت و صلابت» به بحث پیرامون جایگاه حجاب و عفاف و تحکیم بنیان خانواده در سیره حضرت زهرا (س) می‌پردازند.

شبکه فرهنگ همچنین با نگاهی به ساختار‌های میدانی و ارتباط مردمی، با برنامه‌هایی نظیر «خط اول» به بازتاب حضور اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی و گروه‌های فعال خیریه در پویش‌های مواسات پرداخته و از طریق برنامه‌های نوایی همچون «نغمه‌ها و سرودها»، اذانگاهی «گلبانگ سربلندی» و «در دریای ولایت» فضای معنوی سوگواری را برای شنوندگان سراسر کشور فراهم می‌سازد.

برنامه «هفت کوچه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، جمعه اول آبان‌از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح، مخاطبان خود را به سفری دل‌نشین به استان کردستان و گشت‌وگذار در فرهنگ و طبیعت غرب کشور دعوت می‌کند. این برنامه با پرداختن به جلوه‌های گ گوناگون زندگی بومی، آداب‌ورسوم و جاذبه‌های گردشگری این خطه، زوایای تازه‌ای از میراث فرهنگی کردستان را روایت می‌کند.

در جریان این برنامه، گفت‌و‌گو‌های تخصصی و میدانی متنوعی تدارک دیده شده است، از جمله گفت‌و‌گو با خالدی، کارشناس میراث فرهنگی، پیرامون آثار تاریخی و باستانی استان کردستان، و گفتگویی صمیمانه با شایسته مردانی، گزارشگر صدای مرکز استان، درباره حال‌وهوای دل‌انگیز فصل پاییز در غرب ایران. همچنین دکتر همایون علیدوستی، شاعر و پژوهشگر فرهنگ مردم، در برنامه به واکاوی ریشه‌های فرهنگی و فولکلور کردستان خواهد پرداخت.

این سفر شنیداری با بخش‌های متنوعی همچون میراث فرهنگی، معرفی روستا‌های هدف گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، سوغات و محصولات بومی، موسیقی اصیل نواحی و فرهنگ مردم همراه است. برنامه «هفت کوچه» با تهیه‌کنندگی و سردبیری مریم مردانی، نویسندگی عادله گلستانی، هماهنگی سهیلا رضایی، و با اجرای سکینه ارجمندی و حامد عباسی، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «حیات طیبه» با محوریت بازشناسی سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و نقش و حضور زنان در جامعه، در گفت‌و‌گو با کارشناسان و با رویکردی تحلیلی و تربیتی از رادیو سلامت پخش می شود.

برنامه «حیات طیبه» با هدف تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت فاطمه (س) و ارائه الگوی صحیح برای زنان مسلمان طراحی شده است. این برنامه با بخشی از کتاب «بدانید من فاطمه هستم» در قالب یک روایت آغاز می‌شود. در این بخش، گزیده کوتاهی از زندگی حضرت روایت می‌شود. پس از مقدمات، بخش کارشناسی و تحلیلی با حضور عارف خانی، کارشناس علوم سیاسی، پخش می‌شود که به موضوع «تحلیلی بر پیام‌های رهبر معظم انقلاب در مورد نقش و حضور زنان در جامعه» اختصاص دارد.

در ادامه، برنامک «روشنا» پخش می‌شود که در آن به دغدغه‌های زنان مسلمان در مباحث تحصیل، اشتغال و... پرداخته شده و سعی دارد الگوی درستی برای زنان مسلمان بر اساس شخصیت و سیره حضرت فاطمه (س) ارائه دهد.

در بخش بعدی، برنامکی با عنوان «و من میان هزاران نه، گفتم آری به باورم» طراحی شده که به مسئله حجاب زنان و دختران در کشور‌های غیرمسلمان می‌پردازد.

سحر اله‌وردی، روان‌شناس کودک و نوجوان، در این بخش به «مروری بر منشور تربیت در سیره فاطمی» می‌پردازند و نکات تربیتی مهمی را برای خانواده‌ها تبیین می‌کنند.

در بخش پایانی یادبود شهید بشری، دختر امام شهید، گرامی داشته می‌شود و برنامه با «دعای مادر» که دعایی منسوب به حضرت صدیقه طاهره (س) است، به پایان می‌رسد.

برنامه «حیات طیبه» رادیو سلامت با نویسندگی شرمینه جمشیدی، گزارشگری طاهره شاهچراغ، تهیه‌کنندگی سهیلا باقری و گویندگی فرشته قربانی، جمعه اول آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه‌های «شهیده ولایت» و «عطر یاس، شمیم نرجس» در ایام شهادت حضرت زهرا (س) از رادیو معارف پخش می شود.

ویژه‌برنامه «شهیده ولایت» به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسینیان، پنج‌شنبه ۳۰ مهر ساعت ۲۰:۴۵، به مدت ۹۰ دقیقه، پخش می‌شود. این برنامه با محوریت شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی برای بازخوانی ابعاد معرفتی و سیره آن بانوی بزرگ اسلام فراهم می‌کند.

همچنین برنامه «عطر یاس، شمیم نرجس» در قالب ۳۰ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای، از شنبه دوم آبان‌ هر شب ساعت ۲۰:۲۰، پخش خواهد شد.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی منیره موسوی، با تمرکز بر شباهت‌های حضرت زهرا (س) و حضرت مهدی (عج)، به بررسی پیوند‌های معنوی و معرفتی میان این دو شخصیت بزرگ و تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) در فرهنگ انتظار می‌پردازد.

مجموعه صوتی «وطن» رادیو سلامت با نگاهی به وجوه گوناگون مفهوم وطن، رویدادها، اندیشه‌ها و زندگی شخصیت‌هایی را روایت می‌کند که هر یک به شکلی با هویت، تاریخ، فرهنگ و سرنوشت ایران گره خورده‌اند.

در این مجموعه که با نویسندگی و اجرای سیدحسین رضوی پخش می شود، وطن تنها یک جغرافیا یا مرز روی نقشه نیست، مفهومی زنده و چندوجهی است که می‌توان آن را در زندگی و اندیشه بزرگان، دستاورد‌های علمی، رویداد‌های تاریخی، جلوه‌های فرهنگی و تلاش انسان‌هایی دید که برای ساختن و پیشرفت این سرزمین سهمی داشته‌اند.

«وطن» می‌کوشد با نگاهی روایت‌محور، از زاویه‌های مختلف به این مفهوم نزدیک شود و نسبت میان گذشته و امروز، هویت و پیشرفت و نقش انسان‌ها در شکل‌گیری سرنوشت یک سرزمین را بازخوانی کند.

در بخش اخیر این مجموعه، به معرفی بزرگان و شخصیت‌های مرتبط با استان مرکزی خواهد پرداخت، چهره‌هایی که شناخت زندگی و آثارشان، فرصتی برای بازخوانی بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی این خطه و سهم آن در تاریخ ایران فراهم می‌کند.

مجموعه «وطن» هر روز ساعت ۱۷:۰۰، در برنامه «بین امروز و فردا» کاری از گروه سلامت روان و سلامت معنوی، از رادیو سلامت روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می‌شود.