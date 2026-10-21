نشست کنشگران و فعالان حوزه ازدواج و واسطه‌های ازدواج در محلات استان یزد، با هدف بررسی راهکار‌های ترویج ازدواج به‌هنگام، تحکیم بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، دانش یزدی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، در این نشست با اشاره به کاهش ازدواج و افزایش طلاق در استان گفت: با وجود وضعیت بهتر یزد نسبت به میانگین کشوری در برخی شاخص‌های جمعیتی، روند‌های موجود در زمینه تجرد قطعی و کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری، نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

وی افزود: افزایش فاصله تولد فرزندان و کاهش تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند دوم و سوم، از جمله چالش‌هایی است که باید با تدوین بسته‌های حمایتی، تبیین سیاست‌ها و گفتمان‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

دانش یزدی، تحکیم بنیان خانواده را از محور‌های مهم پویایی جامعه دانست و اظهار داشت: این نشست با حضور فعالان حوزه ازدواج و دستگاه‌های مرتبط با آموزش‌های پیش از ازدواج، با هدف بررسی راهکار‌های افزایش پایداری زندگی مشترک برگزار شده است.

حجت‌الاسلام جمالی، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز با تأکید بر اهمیت مسئله جمعیت و فرزندآوری گفت: ازدواج به‌هنگام، تشکیل خانواده مستحکم و پایدار و حمایت از فرزندآوری، از موضوعات مهم در تحقق اهداف جمعیتی کشور است.

وی افزود: در این نشست، موضوع ازدواج دانشجویی، آموزش‌های پیش از ازدواج، برگزاری کلاس‌های ضمن عقد برای زوج‌های جوان و راهکار‌های رفع نگرانی‌های مرتبط با فرزندآوری بررسی می‌شود.

صابر جباری، رئیس ستاد ازدواج دانشجویی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور و سخنران این نشست نیز با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت گفت: تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری و کاهش تعداد فرزندان از جمله چالش‌های جمعیتی کشور است و ترویج ازدواج به‌هنگام و فرزندآوری باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نرخ باروری در استان یزد حدود ۱.۷ فرزند به ازای هر زن است، افزود: این میزان همچنان با نرخ جانشینی جمعیت فاصله دارد و برای بهبود شرایط، مشارکت خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان فرهنگی ضروری است.

در این نشست، راهکار‌های ترویج ازدواج به‌هنگام، تقویت بنیان خانواده، افزایش پایداری زندگی مشترک و حمایت از فرزندآوری با حضور کنشگران و فعالان این حوزه بررسی شد.