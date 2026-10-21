سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از جهان برای محکوم کردن ایران نوشت آمریکا خود مسبب ناامنی و آشوب موجود در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود!

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه آمریکا از جهان برای محکوم کردن ایران به‌خاطر ناامنی موجود در منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، نوشت: «آنها در کمتر از ۹ ماه، دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند؛ کوکان ما را در میناب سلاخی کردند، دختران ما را در لامرد کشتند، رهبران ما را ترور کردند و با انواع تحریم‌های اقتصادی، فشار بر ایرانیان را تشدید کردند؛ و اکنون بعد از نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد که خودشان امضاء کرده بودند، همزمان با ادعای پیروزی‌، از جهان می‌خواهند ایران را محکوم کند!

فراموش نکنیم که جهان امروز تاوان قانون‌شکنی و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را می‌پردازد؛ از آشوب در منطقه تا ناامنی اقتصاد و انرژی در اقصی‌نقاط جهان.

نمی‌توانید آتش‌افروزی کنید، منطقه را به آشوب بکشید و بعد در جایگاه شاکی بایستید و از دیگران بخواهید قربانی را محکوم کنند. نمی‌توانید با وارونه‌‌ جلوه‌دادن جای متجاوز و قربانی، از مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنید.»