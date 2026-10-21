بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، معوقات اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران شامل مابه‌التفاوت افزایش حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی هفته آینده پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ضمن عذرخواهی از تاخیر پیش‌آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

با پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضمن تشکر از همراهی و مساعدت بانک مرکزی در تسریع و تسهیل در اقدامات لازم برای تامین منابع مورد نیاز، به اطلاع می‌رساند:

پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر عزیز، چهارشنبه ششم آبان ماه انجام می‌شود.

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